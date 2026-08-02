Ausblick: BRC A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BRC A wird am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,010 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 9,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 104,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 94,8 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie, gegenüber -0,130 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 430,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 398,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at