BR a Aktie
WKN DE: A3DEPZ / ISIN: US05601U1051
|
01.03.2026 07:01:06
Ausblick: BRC A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
BRC A wird am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,000 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,030 USD je Aktie vermeldet.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 109,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 3,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 105,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,100 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 395,4 Millionen USD, gegenüber 391,5 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
