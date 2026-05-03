Ausblick: BRC A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

BRC A wird am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,010 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte BRC A noch -0,040 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 7,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 97,0 Millionen USD gegenüber 90,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,000 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,130 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 428,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 398,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at