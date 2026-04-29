BRD-Groupe Societe Generale Romanian Bank for Development Aktie

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: BRD-Groupe Societe Generale Romanian Bank for Development stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BRD-Groupe Societe Generale Romanian Bank for Development lässt sich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird BRD-Groupe Societe Generale Romanian Bank for Development die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,510 RON je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte BRD-Groupe Societe Generale Romanian Bank for Development noch 0,500 RON je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 1,20 Milliarden RON aus – eine Minderung von 28,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte BRD-Groupe Societe Generale Romanian Bank for Development einen Umsatz von 1,67 Milliarden RON eingefahren.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,31 RON je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,22 RON je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,90 Milliarden RON, gegenüber 6,73 Milliarden RON im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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