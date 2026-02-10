Ausblick: Bredband2 i Skandinavien AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bredband2 i Skandinavien AB gibt am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,035 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 16,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,030 SEK je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 484,0 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 8,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bredband2 i Skandinavien AB einen Umsatz von 444,7 Millionen SEK eingefahren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,130 SEK, gegenüber 0,110 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,89 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,73 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at