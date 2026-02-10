Bredband2 i Skandinavien AB Aktie
WKN: 936629 / ISIN: SE0000648669
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Bredband2 i Skandinavien AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Bredband2 i Skandinavien AB gibt am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,035 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 16,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,030 SEK je Aktie erzielt worden waren.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 484,0 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 8,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bredband2 i Skandinavien AB einen Umsatz von 444,7 Millionen SEK eingefahren.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,130 SEK, gegenüber 0,110 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,89 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,73 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bredband2 i Skandinavien AB
|
10.02.26
|Ausblick: Bredband2 i Skandinavien AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Bredband2 i Skandinavien AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Bredband2 i Skandinavien AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Bredband2 i Skandinavien AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: Bredband2 i Skandinavien AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Bredband2 i Skandinavien AB
Aktien in diesem Artikel
|Bredband2 i Skandinavien AB
|0,29
|0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.