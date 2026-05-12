Brenntag Aktie
WKN DE: A2N4KC / ISIN: US1071801013
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Brenntag öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Brenntag wird am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,178 USD gegenüber 0,200 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Brenntag 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,33 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Brenntag 4,29 Milliarden USD umsetzen können.
Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,856 USD je Aktie, gegenüber 0,410 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 17,60 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 17,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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