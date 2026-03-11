Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Vor Zahlenvorlage
|
11.03.2026 14:46:00
Ausblick: Brenntag präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Brenntag SE stellt am 12.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,02 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 14,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,890 EUR erwirtschaftet wurden.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 9,76 Prozent auf 3,60 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,99 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,33 EUR im Vergleich zu 3,71 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 15,30 Milliarden EUR, gegenüber 16,24 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
