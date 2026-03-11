Brenntag Aktie

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

Vor Zahlenvorlage 11.03.2026 14:46:00

Ausblick: Brenntag präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Das prognostizieren Analysten für die Brenntag-Bilanz.

Brenntag SE stellt am 12.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,02 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 14,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,890 EUR erwirtschaftet wurden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 9,76 Prozent auf 3,60 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,99 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,33 EUR im Vergleich zu 3,71 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 15,30 Milliarden EUR, gegenüber 16,24 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Brenntag-Aktie schwächer: Chemikalienhändler kämpft mit schwachem Marktumfeld
Hold von Deutsche Bank AG für Brenntag SE-Aktie
Negativer Analystenkommentar belastet Brenntag-Aktie deutlich

05.03.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
04.03.26 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
04.03.26 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.02.26 Brenntag Sell UBS AG
03.02.26 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
14:19 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Wall Street startet uneins -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen bewegen sich zu Handelsbeginn in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

