Ausblick: Brenntag SE präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Brenntag SE legt die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vor. Das erwarten Analysten.

Brenntag SE wird am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,759 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,930 EUR je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,70 Milliarden EUR – das wäre ein Abschlag von 9,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,07 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,70 EUR im Vergleich zu 1,83 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 15,09 Milliarden EUR, gegenüber 15,17 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at