Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Experten-Prognosen
|
11.08.2026 10:18:00
Ausblick: Brenntag stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Brenntag SE wird am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,73 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 0,300 EUR je Aktie eingenommen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,02 Milliarden EUR - das wäre ein Zuwachs von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,87 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.
14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,99 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,83 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 15,44 Milliarden EUR, gegenüber 15,17 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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