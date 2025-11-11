Ausblick: Brenntag stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Brenntag wird am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,190 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,56 Prozent erhöht. Damals waren 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,85 Prozent auf 4,43 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag noch 4,47 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,800 USD, gegenüber 0,800 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 18,24 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,56 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at