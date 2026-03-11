Brenntag Aktie

WKN DE: A2N4KC / ISIN: US1071801013

11.03.2026 07:01:06

Ausblick: Brenntag vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Brenntag präsentiert am 12.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,237 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 24,74 Prozent erhöht. Damals waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,26 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Brenntag für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,20 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,760 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,800 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 17,83 Milliarden USD, gegenüber 17,56 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

