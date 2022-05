Ausblick: Bridge Investment Group A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bridge Investment Group A präsentiert in der am 09.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,182 USD. Dies würde einem Zuwachs von 37,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bridge Investment Group A 0,132 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 49,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 71,5 Millionen USD gegenüber 47,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,930 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 370,0 Millionen USD, gegenüber 330,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at