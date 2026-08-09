Ausblick: BridgeBio Pharma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BridgeBio Pharma veröffentlicht am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

20 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,576 USD. Das entspräche einem Gewinn von 39,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,950 USD erwirtschaftet wurden.

BridgeBio Pharma soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 220,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 18 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 99,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,229 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,780 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 960,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 502,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at