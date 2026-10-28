Ausblick: BridgeBio Pharma veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

BridgeBio Pharma gibt am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

21 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,542 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 42,95 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,950 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 19 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 293,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 143,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte BridgeBio Pharma einen Umsatz von 120,7 Millionen USD eingefahren.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,761 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,780 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 20 Analysten von durchschnittlich 1,03 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 502,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at