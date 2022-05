Ausblick: Bridgeline Digital zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bridgeline Digital präsentiert in der am 12.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,060 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 50,0 Prozent verringert. Damals waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 46,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,9 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Bridgeline Digital für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,2 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -0,010 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,700 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 17,0 Millionen USD, gegenüber 13,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at