Ausblick: Bridgemarq Real Estate Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bridgemarq Real Estate Services lädt am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,040 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,570 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 19,7 Millionen CAD aus – eine Minderung von 81,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bridgemarq Real Estate Services einen Umsatz von 108,0 Millionen CAD eingefahren.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,100 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,770 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 76,8 Millionen CAD, gegenüber 407,4 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at