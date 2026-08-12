Bridgemarq Real Estate Services Aktie
WKN DE: A2PLEX / ISIN: CA10808B1085
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Bridgemarq Real Estate Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bridgemarq Real Estate Services lädt am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,040 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,570 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 19,7 Millionen CAD aus – eine Minderung von 81,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bridgemarq Real Estate Services einen Umsatz von 108,0 Millionen CAD eingefahren.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,100 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,770 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 76,8 Millionen CAD, gegenüber 407,4 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bridgemarq Real Estate Services Inc Registered Shs
|
12.08.26
|Ausblick: Bridgemarq Real Estate Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Bridgemarq Real Estate Services zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Bridgemarq Real Estate Services Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.