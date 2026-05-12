Bridgemarq Real Estate Services Aktie
WKN DE: A2PLEX / ISIN: CA10808B1085
|
12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Bridgemarq Real Estate Services zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bridgemarq Real Estate Services öffnet am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,220 CAD gegenüber 0,640 CAD im Vorjahresquartal.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 77,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 78,0 Millionen CAD. Dementsprechend geht der Experte bei Bridgemarq Real Estate Services für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 17,9 Millionen CAD aus.
Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,470 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,770 CAD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 76,8 Millionen CAD aus, nachdem im Vorjahr 407,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bridgemarq Real Estate Services Inc Registered Shs
|
12.05.26
|Ausblick: Bridgemarq Real Estate Services zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Bridgemarq Real Estate Services Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen vor ruhigem Handelstag -- DAX am Feiertag etwas höher erwartet - Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ist mit einem ruhigen Tag zu rechnen. Auch am deutschen Markt werden die Bewegungen wohl moderat ausfallen. In Fernost bewegen Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.