Ausblick: Bridgemarq Real Estate Services zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bridgemarq Real Estate Services öffnet am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,220 CAD gegenüber 0,640 CAD im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 77,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 78,0 Millionen CAD. Dementsprechend geht der Experte bei Bridgemarq Real Estate Services für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 17,9 Millionen CAD aus.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,470 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,770 CAD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 76,8 Millionen CAD aus, nachdem im Vorjahr 407,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at