Bridger Aerospace Group Holdings Aktie

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WKN DE: A3D3DM / ISIN: US96812F1021

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Bridger Aerospace Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bridger Aerospace Group lässt sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bridger Aerospace Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,030 USD. Das entspräche einem Gewinn von 75,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,120 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bridger Aerospace Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,46 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 37,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 30,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,520 USD im Vergleich zu -0,420 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 138,2 Millionen USD, gegenüber 122,8 Millionen USD im vorigen Jahr.

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