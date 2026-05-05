Ausblick: Bridger Aerospace Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bridger Aerospace Group präsentiert am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bridger Aerospace Group für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,405 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,410 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 17,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 10,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bridger Aerospace Group einen Umsatz von 15,7 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,260 USD, gegenüber -0,420 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 140,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 122,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at