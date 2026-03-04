Ausblick: Bridger Aerospace Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bridger Aerospace Group wird am 05.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,300 USD. Dies würde einen Gewinn von 16,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Bridger Aerospace Group -0,360 USD je Aktie vermeldete.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 58,31 Prozent auf 6,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,390 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,810 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 120,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 98,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at