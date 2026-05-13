Ausblick: Bridgestone informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bridgestone wird am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,198 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 10,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,180 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 6,87 Milliarden USD – ein Minus von 1,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bridgestone 6,94 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,883 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,820 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 29,08 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 29,61 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at