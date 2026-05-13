Ausblick: Bridgestone öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bridgestone veröffentlicht am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen, dass Bridgestone für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 61,80 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 55,58 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 2,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1.085,13 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1.058,15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 275,92 JPY aus. Im Vorjahr waren 246,00 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 4.597,20 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 4.429,45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at