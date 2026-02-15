Ausblick: Bridgestone stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bridgestone lässt sich am 16.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bridgestone die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 55,80 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bridgestone 23,55 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,11 Prozent auf 1.162,01 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.160,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 208,21 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 208,09 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 4.383,59 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 4.430,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at