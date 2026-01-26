Bridgewater Bancshares Aktie

Bridgewater Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JGHD / ISIN: US1086211034

26.01.2026 07:01:06

Ausblick: Bridgewater Bancshares informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bridgewater Bancshares präsentiert am 27.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,410 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,260 USD erwirtschaftet worden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 41,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 65,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Bridgewater Bancshares für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 38,1 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,49 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,03 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 142,8 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 251,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Bridgewater Bancshares Inc Registered Shs

Analysen zu Bridgewater Bancshares Inc Registered Shs

