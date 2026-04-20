Ausblick: Bridgewater Bancshares legt Quartalsergebnis vor

Bridgewater Bancshares stellt am 21.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,413 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Bridgewater Bancshares mit einem Umsatz von insgesamt 39,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 41,59 Prozent verringert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,86 USD je Aktie, gegenüber 1,49 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 168,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 291,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at