Bridgewater Bancshares Aktie
WKN DE: A2JGHD / ISIN: US1086211034
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20.07.2026 07:01:06
Ausblick: Bridgewater Bancshares legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bridgewater Bancshares wird am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,453 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,380 USD erwirtschaftet worden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 41,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 42,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 72,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,85 USD, gegenüber 1,49 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 171,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 291,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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