Ausblick: Bridgewater Bancshares legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bridgewater Bancshares wird am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,453 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,380 USD erwirtschaftet worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 41,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 42,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 72,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,85 USD, gegenüber 1,49 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 171,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 291,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at