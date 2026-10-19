Ausblick: Bridgewater Bancshares stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bridgewater Bancshares lädt am 20.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,473 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,380 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 42,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 43,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 75,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,84 USD je Aktie, gegenüber 1,49 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 170,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 291,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at