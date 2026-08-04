Brigade Hotel Ventures Aktie
ISIN: INE03NU01014
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Brigade Hotel Ventures gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Brigade Hotel Ventures öffnet am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,400 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Brigade Hotel Ventures noch 0,220 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,29 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,24 Milliarden INR umgesetzt.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,03 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,68 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,00 Milliarden INR, gegenüber 5,25 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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