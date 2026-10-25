Brigade Hotel Ventures Aktie
ISIN: INE03NU01014
|
25.10.2026 07:01:06
Ausblick: Brigade Hotel Ventures gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Brigade Hotel Ventures stellt am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,500 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,260 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 5,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,33 Milliarden INR gegenüber 1,26 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,86 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,68 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,95 Milliarden INR, gegenüber 5,25 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Brigade Hotel Ventures Limited Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Brigade Hotel Ventures gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Brigade Hotel Ventures gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Brigade Hotel Ventures Limited Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Brigade Hotel Ventures Limited Registered Shs
|51,07
|-1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.