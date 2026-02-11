Bright Horizons Family Solutions Aktie

Bright Horizons Family Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1KB0K / ISIN: US1091941005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Bright Horizons Family Solutions informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bright Horizons Family Solutions lässt sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bright Horizons Family Solutions die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,12 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bright Horizons Family Solutions noch ein Gewinn pro Aktie von 0,500 USD in den Büchern gestanden.

Bright Horizons Family Solutions soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 727,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 674,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,52 USD, gegenüber 2,40 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 2,93 Milliarden USD im Vergleich zu 2,69 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bright Horizons Family Solutions

mehr Nachrichten

Analysen zu Bright Horizons Family Solutions

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bright Horizons Family Solutions 67,00 -2,19% Bright Horizons Family Solutions

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen