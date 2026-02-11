Ausblick: Bright Horizons Family Solutions informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bright Horizons Family Solutions lässt sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bright Horizons Family Solutions die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,12 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bright Horizons Family Solutions noch ein Gewinn pro Aktie von 0,500 USD in den Büchern gestanden.

Bright Horizons Family Solutions soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 727,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 674,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,52 USD, gegenüber 2,40 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 2,93 Milliarden USD im Vergleich zu 2,69 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at