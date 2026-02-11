Bright Horizons Family Solutions Aktie
WKN DE: A1KB0K / ISIN: US1091941005
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Bright Horizons Family Solutions informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Bright Horizons Family Solutions lässt sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bright Horizons Family Solutions die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,12 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bright Horizons Family Solutions noch ein Gewinn pro Aktie von 0,500 USD in den Büchern gestanden.
Bright Horizons Family Solutions soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 727,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 674,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,52 USD, gegenüber 2,40 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 2,93 Milliarden USD im Vergleich zu 2,69 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bright Horizons Family Solutions
|
11.02.26
|Ausblick: Bright Horizons Family Solutions informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Bright Horizons Family Solutions stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Bright Horizons Family Solutions
Aktien in diesem Artikel
|Bright Horizons Family Solutions
|67,00
|-2,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.