Ausblick: Bright Horizons Family Solutions stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bright Horizons Family Solutions wird am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,798 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 20,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,660 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 7,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 713,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 665,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,04 USD, gegenüber 3,36 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 3,11 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,93 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at