Ausblick: Bright Horizons Family Solutions stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bright Horizons Family Solutions veröffentlicht am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,20 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,950 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,91 Prozent auf 774,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Bright Horizons Family Solutions noch 731,6 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,03 USD im Vergleich zu 3,36 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 3,10 Milliarden USD, gegenüber 2,93 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at