Ausblick: Bright Horizons Family Solutions zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bright Horizons Family Solutions öffnet am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,76 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bright Horizons Family Solutions noch 1,37 USD je Aktie eingenommen.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 802,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Bright Horizons Family Solutions für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 842,7 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,11 USD je Aktie, gegenüber 3,36 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 3,10 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,93 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at