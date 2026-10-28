BrightSphere Investment Group Aktie
WKN DE: A2PNW4 / ISIN: US10948W1036
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: BrightSphere Investment Group legt Quartalsergebnis vor
BrightSphere Investment Group öffnet am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,21 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 188,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,420 USD erwirtschaftet wurden.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 23,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 156,7 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 193,1 Millionen USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,28 USD aus. Im Vorjahr waren 2,21 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 780,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 600,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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