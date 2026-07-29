Ausblick: BrightSphere Investment Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BrightSphere Investment Group wird am 30.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,05 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 23,32 Prozent auf 172,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte BrightSphere Investment Group noch 140,2 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,21 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 775,8 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 600,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at