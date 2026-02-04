BrightSphere Investment Group Aktie
WKN DE: A2PNW4 / ISIN: US10948W1036
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: BrightSphere Investment Group präsentiert Quartalsergebnisse
BrightSphere Investment Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,23 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 12,90 Prozent auf 187,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte BrightSphere Investment Group noch 165,9 Millionen USD umgesetzt.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,29 USD, gegenüber 2,22 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 575,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 515,3 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BrightSphere Investment Group Inc Registered Shs
|
04.02.26
|Ausblick: BrightSphere Investment Group präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: BrightSphere Investment Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: BrightSphere Investment Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: BrightSphere Investment Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)