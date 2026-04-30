Ausblick: BrightSpring Health Services legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BrightSpring Health Services stellt am 01.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,309 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 17,84 Prozent auf 3,39 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte BrightSpring Health Services noch 2,88 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,56 USD, gegenüber 0,870 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 14,85 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 12,91 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at