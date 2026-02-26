Ausblick: BrightSpring Health Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BrightSpring Health Services wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,346 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,080 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll BrightSpring Health Services 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,38 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte BrightSpring Health Services 3,05 Milliarden USD umsetzen können.

13 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,05 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 12,74 Milliarden USD, gegenüber 11,27 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at