BrightSpring Health Services Aktie
WKN DE: A400N0 / ISIN: US10950A1060
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: BrightSpring Health Services verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
BrightSpring Health Services stellt am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,473 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten ein Plus von 16,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,88 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD im Vergleich zu 0,870 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 15,36 Milliarden USD, gegenüber 12,91 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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