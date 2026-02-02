Ausblick: BrightView informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

BrightView öffnet am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,018 USD je Aktie gegenüber -0,200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,84 Prozent auf 588,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte BrightView noch 599,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,781 USD im Vergleich zu 0,130 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 2,69 Milliarden USD, gegenüber 2,67 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at