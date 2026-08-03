Ausblick: BrightView informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

BrightView wird am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,286 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 90,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,150 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,52 Prozent auf 726,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte BrightView noch 708,3 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,658 USD im Vergleich zu 0,130 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 2,77 Milliarden USD, gegenüber 2,67 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at