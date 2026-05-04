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WKN DE: A2JPBC / ISIN: US10948C1071

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: BrightView vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

BrightView äußert sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,103 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 638,8 Millionen USD gegenüber 662,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,59 Prozent.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,737 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,130 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 2,72 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,67 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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