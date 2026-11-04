Brilliant Earth Grou a Aktie

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WKN DE: A3C32V / ISIN: US1095041000

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Brilliant Earth Group A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Brilliant Earth Group A wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,019 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Brilliant Earth Group A in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,09 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 110,2 Millionen USD im Vergleich zu 110,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,068 USD im Vergleich zu -0,250 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 459,8 Millionen USD, gegenüber 437,5 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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