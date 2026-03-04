Ausblick: Brilliant Earth Group A präsentiert Quartalsergebnisse

Brilliant Earth Group A präsentiert am 05.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,025 USD. Dies würde einem Zuwachs von 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Brilliant Earth Group A 0,020 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 4,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 125,3 Millionen USD gegenüber 119,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,055 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,030 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 438,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 422,2 Millionen USD.

