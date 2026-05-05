Brilliant Earth Grou a Aktie

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WKN DE: A3C32V / ISIN: US1095041000

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Brilliant Earth Group A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Brilliant Earth Group A lässt sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Brilliant Earth Group A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,040 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 98,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 4,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 93,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,055 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,250 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 457,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 437,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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