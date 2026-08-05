Ausblick: Brilliant Earth Group A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Brilliant Earth Group A wird am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,003 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,25 Prozent auf 111,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 108,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,250 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 456,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 437,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at