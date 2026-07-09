Ausblick: Brinova Fastigheter (B) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Brinova Fastigheter (B) wird sich am 10.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,370 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 SEK je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 271,0 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 1,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 266,6 Millionen SEK in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 1,22 SEK, gegenüber 0,370 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,08 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 943,7 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at