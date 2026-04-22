Ausblick: Brinova Fastigheter (B) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Brinova Fastigheter (B) präsentiert in der am 23.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,250 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Brinova Fastigheter (B) 0,170 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Brinova Fastigheter (B) nach der Prognose von 1 Analyst 274,0 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 89,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 144,7 Millionen SEK umgesetzt worden.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 1,27 SEK je Aktie, gegenüber 0,370 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 1,10 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 943,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at