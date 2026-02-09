Ausblick: Britannia Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Britannia Industries wird am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 27,50 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Britannia Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 24,15 INR in den Büchern gestanden.

23 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 49,68 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 8,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45,93 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 33 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 104,29 INR im Vergleich zu 90,45 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 35 Analysten durchschnittlich bei 194,31 Milliarden INR, gegenüber 179,39 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

