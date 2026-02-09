Britannia Industries Aktie

Britannia Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PAA0 / ISIN: INE216A01030

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Britannia Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Britannia Industries wird am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 27,50 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Britannia Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 24,15 INR in den Büchern gestanden.

23 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 49,68 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 8,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45,93 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 33 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 104,29 INR im Vergleich zu 90,45 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 35 Analysten durchschnittlich bei 194,31 Milliarden INR, gegenüber 179,39 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Britannia Industries Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Britannia Industries Ltd Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Britannia Industries Ltd Registered Shs 5 899,15 0,36% Britannia Industries Ltd Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen