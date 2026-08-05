Britannia Industries Aktie
WKN DE: A2PAA0 / ISIN: INE216A01030
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Britannia Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Britannia Industries wird am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 25,33 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 17,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 21,62 INR erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll Britannia Industries 21 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 49,95 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Britannia Industries 46,22 Milliarden INR umsetzen können.
Die Erwartungen von 37 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 114,56 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 105,18 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 37 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 210,27 Milliarden INR, gegenüber 191,48 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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